Новый глава ОБСЕ посетит Донбасс – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что 3 и 4 января министр Павел Климкин и новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область. Об этом 2 января сообщает Радіо Свобода.

«Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием выполнения минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций», – говорится в сообщении.

В украинском МИДе добавили, что Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в Украине и вокруг Украины, в том числе, о перспективах развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций в Мариуполе, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

С нового года годовое председательство в ОБСЕ приняла у Германии Австрия.