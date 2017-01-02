На рождественские праздники в Севастополе будут дежурить около 500 сотрудников МЧС

В период рождественских праздников севатоспольские подразделения МЧС перейдут на усиленный вариант несения службы с целью обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные происшествия при проведении культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Севастополя.

«В эти дни будет задействовано более 90% личного состава севастопольского чрезвычайного ведомства. Также будет создан оперативный штаб для организации работы в случае возникновения различных нештатных ситуаций. Всего будет задействовано около 500 спасателей», – отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в аннексированном Крыму усилены меры безопасности в связи с новогодними и рождественскими праздниками.