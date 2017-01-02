Часть симферопольских троллейбусов обещают оснастить автоматизированной системой оплаты проезда

В Симферополе десять троллейбусов, которые курсируютпо маршруту №21 «Железнодорожный вокзал – Перевальное», в феврале обещают оснастить автоматизированной системой оплаты проезда. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства транспорта Крыма.

«С 1 января вводится новое тарифное меню на проезд в троллейбусах Крыма, а также зональная тарификация поездок по троллейбусному маршруту №21 «Ж/д вокзал – Перевальное», для удобства пассажиров и сотрудников транспортного предприятия на данном маршруте будет внедряться автоматизированная система, позволяющая напечатать билет в салоне. Уже в феврале количество троллейбусов с автоматизированной системой оплаты проезда на маршруте будет увеличено до десяти», – отметили в ведомстве.

В российском минтрансе Крыма добавили, что на других маршрутах такая система появится к началу летнего сезона.

Накануне сообщалось, что в симферопольских троллейбусах возросла стоимость проезда.