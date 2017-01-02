В Ираке число жертв взрыва в Багдаде возросло до 35 человек. Еще десятки были ранены в результате подрыва заминированного автомобиля на многолюдной площади в шиитском районе Мадинат-ас-Садр, на которой, по сообщениям, собираются искатели работы. Об этом 2 января сообщает Радіо Свобода.

Данные о числе жертв нападения еще могут дальше измениться.

Суннитская экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

Накауне сообщалось, что 1 января произошло нападение на контрольно-пропускной пункт в шиитском городе Ан-Наджаф, в 180 километрах к югу от Багдада. В результате взрывов, совершенных двумя боевиками-смертниками, по меньшей мере восемь человек погибли и 22 были ранены.

В результате взрывов на рыночной площади в центре иракской столицы Багдаде утром 31 декабря 2016 года погиб 21 человек и десятки получили ранения. Две бомбы взорвались рядом с магазинами, где продают автозапчасти, в районе Аль-Синако, когда на рынке было многолюдно.