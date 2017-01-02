В аварии в Крыму погибли три человека – МЧС

На въезде в село Водопойное Сакского района. Произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Sens и ВАЗ-21099, в результате которого погибли три человека. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«В ДТП, по оперативным данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей, кроме того, в аварии погибли три человека, в том числе один ребенок», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пострадавших госпитализировали в Сакскую районную больницу. Состояние пострадавших тяжелое и средней степени тяжести.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.