В Бразилии сообщили о 60 убитых во время тюремного бунта

В Бразилии сообщили, что не менее 60 человек были убиты во время тюремного бунта, произошедшего 1 января. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как сообщил председатель тюремной администрации штата Амазонас Педру Флоренсию, бунт произошел в городе Манаусе, столице этого штата.

Главный представитель силовых структур штата Амазонас Сержиу Фонтис, со своей стороны добавил, что число выявленных жертв может еще возрасти, поскольку еще не все обстоятельства и масштаб бунта пока выяснены.

По сообщениям, бунт вызвали споры между бандами наркоторговцев.

В Бразилии, где за решеткой находится более 600 000 человек, тюремные бунты достаточно привычны. Правозащитники давно жалуются на условия содержания в бразильских местах лишения свободы.