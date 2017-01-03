Радио Крым.Реалии: Словарь крылатых выражений Крыма

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о современном словарном запасе крымчан, который успел пополниться новыми высказываниями из политической жизни на полуострове. Общественные активисты, крымчане разных профессий, политики в Украине и в России провели этот год с новыми крылатыми выражениями, связанными с Крымом. Без каких фраз сложно было представить жизнь и юмор Крыма в 2016 году?

Все это ведущий – Сергей Мокрушин обсуждает с российской журналисткой, кандидатом филологических наук – Ксенией Турковой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.