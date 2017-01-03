По факту гибели трех человек в ДТП в Крыму возбудили уголовное дело

В Крыму возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате ДТП в Сакском районе. Об этом 2 января рассказала официальный представитель подконтрольного Кремлю МВД Крыма, сообщает ТАСС.

«Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК России (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении.

2 января на въезде в село Водопойное Сакского района произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Sens и ВАЗ-21099, в результате которого погибли три человека.



