Представитель Трампа заявил об отсутствии доказательств о влиянии хакеров России на результат выборов в США

Представитель избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что нет никаких свидетельств о влиянии российских хакеров на результат выборов в США в ноябре.

«СМИ отыгрываются на том, что Россия повлияла на выборы. Но нет никаких доказательств того, что они (русские хакеры – КР) на самом деле повлияли на выборы», – сказал Спайсер в интервью телеканалу Fox News 2 января.

Спайсер, который станет пресс-секретарем Белого дома, когда Трамп вступит в должность 20 января, также заявил, что «хакерство – это непарвильно» и не должно быть вмешательства посторонних лиц в выборах, при этом он повторил слова Трампа, что не надо рассматривать виновником исключительно Россию.

В конце 2016 президент США Барак Обама заявил, что доказательства вмешательства России настолько убедительны, что он принял решение выслать 35 российских дипломатов и ввести новые санкции в отношении России. Представители от обоих законодательных органов в США поддержали такое решение.

Трамп неоднократно умалял обвинения в адрес России в хакерстве. На днях Дональд Трамп заявил, что расскажет 3-4 января об известных ему фактах по этому поводу. Кремль обвинения в свой адрес отрицает.