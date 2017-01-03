В Крыму травмировались восемь любителей зимних видов спорта – МЧС

В Крыму за прошедшие сутки в горно-лесной местности травмировались восемь человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму, происшествия связаны с зимними видами спорта.

«В Крыму зарегистрировано 8 происшествий в горно-лесной местности. Люди травмировались при катании на санках, сноуборде, «ватрушке», – говорится в сообщении.

По информации, во время катания на санках несколько человек получили травмы лица, головы, ног. Жительница Керчи на Ангарском перевале получила травму позвоночника. Сноубордист из Бахчисарая получил рваную рану кисти, а сноубордист из Санкт-Петербурга – вывих левого плеча.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму усилены меры безопасности в связи с новогодними и рождественскими праздниками.