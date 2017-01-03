К Новому году в Крым из Турции поставили 3,5 тысяч тонн фруктов и сухофруктов – Россельхознадзор

Около 3,5 тысяч тонн фруктов и сухофруктов было поставлено в Крым из Турции в декабре. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Крыму, информирует Крыминформ.

По информации ведомства, из Турции в Крым поставляли мандарины, апельсины, хурму и виноград. В целом в декабре было ввезено 3,463 тысяч тонн фруктов и 24 тонны сухофруктов из Турции.

Также сообщается, что за этот период на полуостров было ввезено 28 кубометров лесоматериалов из Украины и 372,5 тысяч штук посадочного материала из Австрии, Италии и Сербии.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что за неделю инспекторы отдела ветеринарного надзора не пропустили в аннексированный Крым 387 кг продуктов.

В ведомстве отметили, что товары были возвращены на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.