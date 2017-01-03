Жители Севастополя не проявляют активности в конкурсе на должности в правительстве города – Овсянников

Жители Севастополя не проявляют активности в конкурсе на замещение вакантных должностей в правительстве города. Об этом заявляет подконтрольный Кремлю и.о. губернатора города Дмитрий Овсянников, сообщают «Новости Крыма».

В начале декабря был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей государственных служащих.

«Конкурс закончится в феврале. Что могу сказать? Желающих принять в конкурсе участие достаточно мало», – отметил Овсянников.

По его словам, если нет кадров в городе, то приходится их приглашать из регионов соседней Российской Федерации.

По информации Овсянникова, раньше из 1 800 человек, работавших в правительстве города, только около 70 – приехали из других регионов.

Депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя, единогласно одобрили внесение поправок в Устав города, которые предусматривают прямые выборы губернатора. Соответствующий законопроект утвержден 24 ноября во втором чтении, сообщается на сайте нынешнего правительства города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».