В аварии под Севастополем погибли двое человек – МВД

В Крыму 2 января на трассе Бахчисарай-Севастополь произошло ДТП, в результате которого два человека погибли и двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Севастополю.

«50-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь со стороны Бахчисарая в направлении Севастополя, в районе поворота к населенному пункту не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением 33-летнего водителя», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате аварии водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте. 50-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и 26-летняя пассажирка иномарки с множеством травм доставлены в севастопольскую горбольницу.

Накануне сообщалось, что на въезде в село Водопойное Сакского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли три человека.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.