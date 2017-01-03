Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения

Керченская паромная переправа работает в условиях действующего штормового предупреждения. Об этом 3 января сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Крыму со ссылкой на диспетчерскую службу ООО «Морская дирекция».

«По данным диспетчерской службы ООО «Морская дирекция», Керченская паромная переправа осуществляет работу в условиях действующего штормового предупреждения», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на линии «Кавказ – Крым» задействовано четыре парома: «Крым», «Елена», «Протопорос IV», «Гликофилоуса III».

Пассажирам рекомендуют при планировании поездки через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в работе переправы.