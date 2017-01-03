Президент Петр Порошенко подписал закон «О Высшем совете правосудия». Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подписал документ во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.

Петр Порошенко отметил, что речь идет об «органе, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставление согласия на привлечение к ответственности и увольнение судей». Президент добавил, что новосозданный орган – Высший совет правосудия – один из ключевых моментов судебной реформы.

Петр Порошенко также подписал изменения в государственный бюджет, которые, в частности урегулируют вопрос финансирования этого нового органа, сообщили в пресс-службе.

Верховная Рада приняла закон «О Высшем совете правосудия» 21 декабря 2016 года.