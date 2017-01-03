В России начал действовать закон о правилах общения между должниками и коллекторами

С января 2017 года в России начинает действовать федеральный закон, регулирующий деятельность коллекторов. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан и порядок их взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов (коллекторами).

Согласно закону, коллекторам запрещается применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.

Кроме того, звонить должнику коллектору разрешается не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи – не чаще одного раза в неделю.

Закон запрещает общение с должником ночью – с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 до 9:00 – в выходные.

Согласно закону, взыскатели долгов не вправе скрывать информацию о номере телефона и адресе электронной почты, с которых они звонит и отправляют сообщения. А должник сможет отказаться от общения с кредитором и коллектором, отправив заявление об отказе через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.