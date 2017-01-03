В Стамбуле молятся за погибших в результате теракта

В Стамбуле во вторник, 3 января, люди собрались на молитву около входа в клуб Rеina, где в новогоднюю ночь жертвами теракта стали 39 человек, а еще 65 были ранены, сообщает Радио Свобода.

Продолжаются поиски нападавшего. Киргизские чиновники заявляют, что они сотрудничают с Турцией по идентификации возможного подозреваемого.

Нападающий, который остается на свободе, ворвался в ночной клуб Reina с автоматическим оружием и начал стрелять в людей, которые праздновали Новый год.

В результате нападения погибли 39 человек и ранены 69.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за этот инцидент, заявив, что это нападение на «отступников» и месть за военное вмешательство Турции в Сирии.

Турецкие СМИ сообщили, что подозреваемый, вероятно, был из Узбекистана или Кыргызстана. Некоторые эксперты говорят, что, судя по видео атаки, нападающий имел военную подготовку.

Представитель правительства Турции сказал, что чиновники близки к идентификации нападающего.