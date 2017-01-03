Госкино аннулировало прокатное удостоверение российского сериала «Человеческий фактор»

Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала «Человеческий фактор» режиссера Александра Замятина. Об этом агентство информирует на своей странице в «Фейсбуке».

По данным Госкино, отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошло на основании статьи 15 закона «О кинематографии», а именно – выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений.

По данным проекта Радио Свобода # Точно, в течение 2016 года под запрет для распространения на территории Украины попали 84 кинофильма производства России.

Всего в Украине ограничен показ 579 российских художественных фильмов и сериалов. Такую цифру в эфире программы Радио Свобода «Детали» привел председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.