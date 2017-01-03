В аэропорту Стамбула задержаны двое подозреваемых иностранцев

В стамбульском аэропорту задержаны двое иностранцев, подозреваемых в совершении теракта, жертвами которого стали 39 человек.

Во вторник же сообщалось, что власти Кыргызстана проверяют причастность к нападению в Стамбуле 28-летнего Лакхе Машрапова, который вместе с женой и сыновьями прибыл в Турцию из Сирии в ноябре 2016 года. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

Ранее были задержаны 14 подозреваемых.

Турецкая полиция считает, что нападавший имеет профессиональные навыки ведения боя в городских условиях и мог воевать в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство» и является гражданином одной из республик Средней Азии.

В новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу из автомата в стамбульском ночном клубе Reina, убив 39 человек и ранив еще 65.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о скором продлении чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки государственного переворота 15 июля прошлого года.