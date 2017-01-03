Ле Пен: аннексия Крыма не была незаконной

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен 3 января заявила, что аннексия Крыма Россией была законной. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

«Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма хочет присоединиться к России», – заявила она.

Согласно последним опросам общественного мнения, лидером президентской гонки во Франции стала крайне правый политик, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров. 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала. После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.