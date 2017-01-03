В Симферополе задержали подозреваемого в квартирной краже

В Симферополе сообщают о задержании мужчины, которого подозревают в квартирной краже. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Крыма.

В ведомстве отметили, что в дежурную часть поступило сообщение 57-летнего местного жителя о том, что неизвестный путем подбора ключа проник в его квартиру, откуда похитил технику, в том числе микроволновку, мультиварку и мобильный телефон.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан 46-летний житель Симферополя. Данный гражданин ранее неоднократно судим за имущественные преступления, официально не трудоустроен, ведет антисоциальный образ жизни», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что похищенную бытовую технику правохранители обнаружили по месту проживания злоумышленника и вернули законному владельцу.

«Задержанный дал признательные показания в совершении преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража», – добавили в ведомстве.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Накануне в Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в краже телевизора.