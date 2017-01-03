Марин Ле Пен могут запретить въезд в Украину – СБУ

В Службе безопасности Украины не исключают возможности, что кандидату в президенты Франции, лидеру партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен будет закрыт въезд в Украину из-за ее высказываний о законности аннексии Крыма. Об этом 3 января заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, сообщает Обозреватель.

«Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры», – сказал Ткачук.

В то же время руководитель аппарата главы СБУ отметил, что решение по данному вопросу зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.

3 января кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией была законной.

В конце февраля – начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров. 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала. После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.