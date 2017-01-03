Радио Крым.Реалии: 2017 год: начало глобальной перестройки?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о том, что ждет мир в 2017 году. Каким будет внешнеполитический курс нового президента США, что будет означать победа евроскептиков во Франции для Евросоюза, стоит ли ожидать ослабление санкционного режима и победу над ИГИЛ в Сирии и Ираке?

На эти вопросы ответит международный обозреватель Иван Яковина. Ведущий: Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.