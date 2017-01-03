В Крыму сообщают о спасении шести человек на пожарах

За два дня 2017 года на пожарах в Крыму спасли шесть человек, в том числе двое малолетних детей. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

В ведомстве отмечают, что утром 2 января спасателям поступил сигнал о пожаре в селе Долинное Кировского района.

«По прибытии огнеборцев стало известно, что горит частное домовладение, площадь огня составляет 30 квадратных метров, и огонь быстро распространяется. Возникла угроза переброски на расположенное рядом домовладение, однако оперативные действия огнеборцев позволили предотвратить распространение огня на соседний дом», – отмечают в пресс-службе.

По информации спасателей, на пожаре пострадал 65-летний мужчина. Ему была оказана первая необходимая помощь.

Еще пять человек были спасены в первый день нового года. Так, утром 1 января в службу спасения поступило сообщение о том, что в одноэтажном жилом доме по переулку Линейному в Феодосии произошло загорание, внутри находятся люди.

«По прибытии, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы провели разведку в задымленном помещении, в результате которой были обнаружены и спасены три человека: 36-летняя женщина и двое ее детей – 2013-го и 2015-го годов рождения. Годовалая девочка с диагнозом «отравление угарным газом» доставлена в Детскую больницу Феодосии», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, еще два человека были спасены первого января на пожаре в поселке Молодежное под Симферополем. Огнем была охвачена трехкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Комсомольская. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы приняли необходимые меры по эвакуации и спасению людей

