В Севастополе будут судить бездомного, подозреваемого в трех кражах

В Севастополе будут судить 28-летнего мужчину без определенного места жительства, который подозревается в краже. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

«Полицейские установили, что злоумышленник перекусил трос, которым был пристегнут велосипед, и забрал его. С его слов, похищенное он продал на одном из рынков города», – отметили в пресс-службе.

В силовом ведомстве добавили, что оперуполномоченные уголовного розыска установили причастность злоумышленника к еще одной аналогичной краже и краже телефона у продавца магазина, расположенного в торговом центре.

«Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевшая на время отвлеклась, забрал с прилавка телефон и скрылся», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК России «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Накануне сообщалось, что в Симферополе задержали подозреваемого в квартирной краже.