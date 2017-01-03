Досрочных парламентских выборов не будет – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что досрочных парламентских выборов не будет. Об этом 3 января информирует Радіо Свобода.

«Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что сценарий, который навязывают Украине – это сценарий не украинский. А агрессор, фактически обломал зубы об украинскую армию на Востоке, огромные средства тратит на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри», – сказал Парубий.

При этом он выразил убеждение, что украинский парламент является главной площадкой, на который происходит эта атака.

Парубий также отметил, что за прошедший год депутаты приняли 225 законов, осенью – 100.

Согласно Конституции, внеочередные (досрочные) выборы в Верховную Раду назначаются президентом Украины и проводятся в период шестидесяти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Рады.