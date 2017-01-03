В Киеве назвали суды, которые займутся делами бывших крымских депутатов

Апелляционный суд Киева отправит в Подольский и Деснянский районные суды дела против 11 экс-депутатов Крыма, которых обвиняют в госизмене. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, Деснянский суд будет рассматривать дела против экс-депутатов Анатолия Заиченко, Ефима Фикса, Сергея Шувайникова, Эдипа Гафарова, Сергея Цекова и Григория Иоффе.

Дело в отношении бывшего депутата Константина Бахарева направлено в Подольский районный суд для рассмотрения по сути.

Решить, где будут рассматривать дела Виталия Нахлупина и Светланы Савченко, не удалось из-за отсутствия их защитников.

11 бывших крымских парламентариев обвиняют в государственной измене. В ходе расследования уголовных производств прокуратура АРК получила неопровержимые доказательства того, что «в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма».

«В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым». Указаным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет», – сообщили в прокуратуре АРК.

Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов подчеркнул, что принцип неотвратимости уголовной ответственности прокуратура АРК реализует с помощью механизма «заочного уголовного производства».

«Сейчас нами завершено досудебное расследование в отношении одиннадцати бывших депутатов Автономной Республики Крым. Это только начало», – цитирует Мамедова пресс-служба.

2 января сообщалось, что Киевский суд определит место, в котором будут рассматривать дела экс-депутатов Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».