В Керчи в аварии пострадал полицейский – СМИ

В Керчи, 3 января, на улице Ворошилова, около 16.00 столкнулись автомобили «Chery» и «BMW». Об этом сообщает издание Керчь.ФМ.

«В автомобиле «Chery» находился полицейский, которого после столкновения забрали сотрудники скорой помощи», – отметили в издании.

Накануне сообщалось, что в аварии под Севастополем погибли два человека.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.