В Кыргызстане исключили подозрение в отношении гражданина страны в нападении в Стамбуле

В Кыргызстане заявили, что гражданин этой страны, имя и паспортные данные которого называли в турецких и итальянских СМИ как вероятного нападающего на ночной клуб в Стамбуле новогодней ночью, больше не является подозреваемым по этому делу. Об этом 3 января сообщает Радіо Свобода.

Как сообщил спикер Службы национальной безопасности Кыргызстана, человек по имени Яхие Машрапов уже вернулся в страну и был допрошен и турецкими, и кыргызстанскими правоохранителями.

По словам представителя Рахата Сулайманова, Яхие Машрапов, предприниматель из города Кара-Суу, 3 января вернулся в Бишкек из Стамбула по своему паспорту, который является подлинным. Рейс самолета, на котором летел Машрапов, задержали на час для его допроса турецкой полицией, добавил Сулайманов.

Сам Машрапов рассказал кыргызстанскому агентству «Турмуш», что не имеет понятия, как его паспортная фотография попала в соцсети. По его словам, что подтверждается штампами о пересечении границы, во время теракта он не был в Турции. Предприниматель был в Стамбуле с 28 по 30 декабря, на новый год был в Кыргызстане, а потом снова прилетел в Стамбул уже днем 1 января и вернулся в Бишкек уже сейчас, 3 января.

Эта фотография привлекла внимание, потому что казалась похожей на видеокадры неизвестного мужчины, снятые на центральной площади Таксим в Стамбуле и обнародованные в интернете, которые восприняли как изображение нападающего.

Группировка «Исламское государство», которое взяла на себя ответственность за нападение с 39 погибшими и около 70 ранеными, часто использует похищенные или поддельные паспорта для своих боевиков.

В понедельник вице-премьер-министр Турции Нуман Куртулмуш заявил, что расследование подошло к тому, чтобы полностью идентифицировать нападающего. Но до сих пор ищут.