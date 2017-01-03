Эксперт: в России растет спрос на популизм

Наступивший 2017 год может стать переломным для России, где «выстрелит идея популизма». Такое мнение 3 января высказал в вечернем эфире Радио Крым.Реалии международный обозреватель издания «Новое время» Иван Яковина.

«2017 год станет торжеством популизма, Россию это не обойдет. Сейчас ниша какого угодно популизма не занята, хотя Владимир Путин поддерживает эти силы популистские на Западе, считает их своими дорогими и любимыми, но если разобраться, то он и его люди и есть истеблишмент, а скинуть их как раз могут популисты левого или правого толка. Думаю, что 2017 год как раз какая-то сакральная дата, когда это произойдет или начнутся какие-то процессы в этом направлении. Сейчас действительно спрос на популизм растет во всем мире, не вижу причин, почему он не может расти и в России», – сказал Яковина.

Украинский эксперт заметил, что именно популистские обещания Кремля и привели к аннексии Крыма, где, по факту, сейчас «болото».

«В Крыму популистские настроения выстрелили в этой всей крымской истории, в России рейтинг Владимира Путина вырос – типичное популистское действие было, ненужное, бесполезное, делалось ради чего-то красивого, с точки зрения понимания Кремля. В целом, если брать экономику и политическую жизнь, там болото», – подчеркнул Яковина.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».