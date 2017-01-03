В Турции сообщили о новых задержанных по делу о нападении в Стамбуле

В Турции сообщили о задержании еще нескольких человек по делу о нападении на престижный ночной клуб в Стамбуле новогодней ночью, в результате которого погибли 39 человек, из них 27 иностранцев из 14 стран, и почти 70 были ранены. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По сообщениям государственного агентства «Анадолу», таким образом, задержанных уже 16, и всех их допрашивают в полиции Стамбула. Двое из них, как сообщают, иностранцы.

Газета «Хюрриет» и агентство «Доган» информируют, что среди задержанных есть женщина, которую считают женой вероятного нападающего. По их данным, супруги с детьми снимали квартиру в городе Конья, а женщина заявила, что о нападении в Стамбуле, куда человек поехал 29 декабря, узнала из средств информации и она не подозревала исламистских симпатий мужа.

Турецкие средства массовой информации называют вероятного нападающего гражданином Кыргызстана или Узбекистана, который с семьей прибыл в Турцию из Кыргызстана 20 ноября.

Они также пишут, что нападавший имел признаки хорошей тренировки в использовании оружия и, скорее всего, воевал в Сирии на стороне джигадистов, получив опыт уличных боев.

Официально этих данных турецкой прессы еще не подтверждали.

3 января в Кыргызстане заявили, что 28-летний гражданин этой страны, имя и паспортные данные которого называли в средствах информации и в соцсетях как вероятного нападающего в Стамбуле, больше не является подозреваемым по этому делу. Как сообщил Радио Свобода спикер Службы национальной безопасности Кыргызстана, человек по имени Яхие Машрапов уже вернулся в страну и был допрошен и турецкими, и кыргызстанского правоохранителями.

Его фотография из паспорта привлекла внимание, потому что казалась похожей на видеокадры неизвестного мужчины, снятые на центральной площади Таксим в Стамбуле и обнародованные в интернете, которые восприняли как изображение нападающего.

В понедельник вице-премьер-министр Турции Нуман Куртулмуш заявил, что расследование подошло к тому, чтобы полностью идентифицировать нападающего. Но нападавшего до сих пор ищут.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», которая заявила, что «героический солдат халифата» совершил нападение в месте, где «христиане отмечали свой отступническая праздник».