В Керчи инормарка въехала в столб, водитель погиб – СМИ

В Керчи, 3 января, в районе завода Войкова, автомобиль «Субару» въехал в столб. Об этом сообщает издание Керчь.ФМ.

В издании отметили, что водителя автомобиля без сознания увезла машина скорой помощи.

Немного позднее стало известно, что водитель скончался во время операции.

3 января сообщалось, что в Керчи произошло еще одно ДТП, в котором пострадал полицейский.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.