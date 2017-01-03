МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением Ле Пен о Крыме

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила о законности аннексии Россией украинского Крыма. Об этом 3 января сообщает Радіо Свобода.

«Такие заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя полностью повторяют кремлевскую пропаганду, и, делая их, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права», – отмечается в заявлении.

Министерство напомнило, что действия государства-агрессора по Крыму «были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 2014 и 2016 годов, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы», а Франция «в ответ на преступные действия Кремля ... вместе с другими партнерами в «Группе семи» и ЕС ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса».

«В этой связи напоминаем, что такие заявления, а также действия в нарушении украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину. В Украине рассчитывают, что французская общественность даст принципиальную оценку такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции», – заявили в украинском МИДе.

«Уверены, что Франция, как государство-инициатор «нормандского процесса» и участник Будапештского меморандума 1994 года, и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Украины в борьбе против российской агрессии», – говорится также в заявлении.

3 января кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией была законной.

В конце февраля – начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров. 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала. После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.