Мэр Херсона заявил о задержании представителей «Громады Херсона»

Мэр Херсона Владимир Миколаенко заявил о задержании якобы представителей так называемой «Громады Херсона», которые якобы «планировали осуществить очередную попытку поджога» его квартиры.Об этом Миколаенко написал на своей странице в Фейсбуке.

«Эти пророссийские экстремисты планировали в новогоднюю ночь снова осуществить очередную попытку поджога моей квартиры. Первый раз им не удалось нанести существенный вред, то вдруг они подготовились лучше – закупили значительное количество горючих материалов», – написал он.

По словам мэра Херсона, злоумышленники находятся под стражей, один из них житель Херсона, второй – гражданин России.

«Сомнений в том, что указания «Громаде Херсона» поступали именно из Российской Федерации, нет», – добавил Миколаенко.

В свою очередь, в отделе коммуникации полиции Херсонской области проинформировали что 31 декабря 2016 в Херсоне на междугородном автовокзале полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления – поджога входной двери квартиры Херсонского городского головы. В этот же день злоумышленники были помещены в изолятор временного содержания Херсонского отдела полиции.

Также в ведомстве Херсонской полиции со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артура Мерикова, уточнили, что «Херсонский городской суд избрал меру пресечения мужчинам, задержанным по подозрению в поджоге квартиры городского головы. 31–летнего уроженца Луганской области взяли под стражу сроком на 2 месяца, 29–летний херсонец – находится под домашним арестом».

По официальной информации, досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность злоумышленников к совершению других уголовных преступлений на территории областного центра.

9 ноября 2016 года по факту поджога входной двери квартиры Херсонского городского головы Владимира Миколаенко было начато уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

В ноябре 2016 года неизвестные, называя себя «Громадой Херсона», распространили в интернете видео, где признали, что берут на себя ответственность за поджог входной двери квартиры Херсонского городского головы Владимира Миколаенко.