Генерирующие мощности «КрымТЭЦ» обещают увеличить вдвое

Генерирующие мощности «КрымТЭЦ» будут реконструированы и увеличены с нынешних 160 МВт до 400 МВт. Об этом заявила подконтрольная Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина, сообщают «Новости Крыма».

«Думаю, что на «КрымТЭЦ» за счет модернизации возможно увеличение до 400 МВт со 160 МВт», – сообщила Бородулина.

По ее словам, реконструкция генерирующих мощностей «КрымТЭЦ» является одной из приоритетных задач министерства на следующий год.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведется в рамках российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году.

27 декабря в Крыму завершилась работа по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.

Строительство магистрального газопровода Кубань – Крым было завершено раньше планируемого срока. Общая протяженность сухопутной части газопровода диаметром 720 миллиметров составляет 341 км, из них 16 км проложены по дну Керченского пролива. Газопровод в состоянии обеспечить прокачку 2,1 млрд кубометров газа, а при повышении давления – до 4 млрд кубометров ежегодно. Магистраль сможет полностью обеспечить потребности полуострова в природном газе и выполнить программу газификации населенных пунктов.