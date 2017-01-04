Радио Крым.Реалии: Деньги на воду. Как в Крыму пытаются заменить водоснабжение

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о попытках российских властей аннексированного полуострова решить вопрос водоснабжения Крыма. В конце года подконтрольные России крымский парламент и севастопольское правительство объявили о выделении бюджетных миллионов на постройку водопроводов и переброску воды в водохранилища. Насколько реалистичны подобные проекты и решат ли они вопрос водоснабжения в Крыму?

Все это ведущий – Александр Янковский обсуждает с заместителем директора Института водных проблем и мелиорации, бывшим первым заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов – Михаилом Яцюком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.