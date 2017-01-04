В Турции снова продлили чрезвычайное положение, введенное после переворота

Парламент Турции одобрил предложение правительства об очередном продлении чрезвычайного положения, введенного после неудачной попытки переворота в июле прошлого года и уже раз продленного. Об этом 3 января сообщает Радіо Свобода.

Срок чрезвычайного положения, который должен сбежать 19 января, теперь продлен до 19 апреля.

Как заявил парламентариям вице-премьер-министр Нуман Куртулмуш, продолжение чрезвычайного положения необходимо, в частности, в связи с терактами в стране.

Последний и самый громкий из терактов произошел в ночь на 1 января, когда до сих пор неизвестный нападающий убил 39 человек и ранил еще десятки в престижном ночном клубе в Стамбуле, но, похоже, это нападение никак не связано с попыткой переворота. Ответственность за него взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».