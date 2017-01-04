В Ялте стоимость огурцов выросла до 700-800 рублей за килограмм – СМИ

В Ялте, в предновогодние дни, цены на огурцы увеличились с 160-200 рублей до 700-800 рублей за килограмм, сообщают «Новости Крыма».

В частности, жители города обратили внимание на изменение цены на рынке Сеченова.

«Нужно было быстро купить огурцы, поэтому пошел на ближайший рынок. Когда спросил, сколько они стоят (ценник отсутствовал), был ошарашен: 800 рублей за килограмм! Парочку огурцов все равно пришлось приобрести, так как овощи нужны были для салата», – рассказал местный житель.

Другие жители города в соцсетях рассказали, что цены на огурцы в разных точках Ялты варьировались от 400 до 800 рублей за килограмм.

«Крым по ценам впереди планеты всей в самом неприглядном смысле. Почему у нас нет никаких регуляторов? Порядок с ценообразованием даже и не пытаются навести. Сами ведь друг другу по дурной цене продаем, а потом орем, как все дорого!» – написала в соцсети другая местная жительница.

Ранее, в начале декабря, сообщалось, что на рынках Севастополя за прошедшую неделю отмечен рост цена на 0,73%, также цены выросли в нестационарных торговых объектах – на 0,60%. При этом снижение цен произошло в магазинах локальных сетей – на 0,29%, в несетевых магазинах – на 0,06%. Такие данные привело подконтрольное российским властям города главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя.

В Крыму регулярно проходят сельскохозяйственные ярмарки от производителей. По замыслу подконтрольных Кремлю властей Крыма, такие мероприятия должны стабилизировать ценовую ситуацию, насытить потребительский рынок продовольственными товарами, удовлетворить спрос населения на продукцию сельского хозяйства. Однако крымчане традиционно отмечают, что цены на ярмарках лишь на некоторые товары, например, яблоки или помидоры, на 10-15% ниже, чем на городских рынках в обычные дни. На остальные группы товаров цены практически одинаковые.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».