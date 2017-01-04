В 2016 году были трудоустроены 63 обратившихся севастопольских инвалида – Центр занятости

В Севастополе в 2016 году более 60 инвалидов были трудоустроены через службу занятости, утверждает директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Севастополя» Светлана Рендак. По ее словам, это составляет более 32% от числа обратившихся за содействием в поиске работы.

«В 2016 году за содействием в поиске работы к нам обратились 195 граждан с ограниченными физическими возможностями. Всего за год при содействии центра были трудоустроены 63 инвалида, уровень трудоустройства чуть более 32%», – сказала Рендак.

По ее информации, в Севастополе предприятия с численностью работников свыше 35 человек обязаны квотировать рабочие места для инвалидов.

Рендак утверждает, что для севастопольских работодателей существует возможность, открыв рабочее место для инвалида, обустроить его соответствующим образом, в частности, мебелью, техникой, климат-контролем. При этом служба занятости компенсирует в виде субсидии более 74 тысяч рублей за одно место.