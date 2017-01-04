Президент поручил обеспечить перезахоронение Александра Олеся в Украине – спикер

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков писателя Александра Олеся в Украину, а Министерству культуры – организовать церемонию перезахоронения в Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Он напомнил в Фейсбуке, что потомки писателя уже дали на это согласие.

Незадолго до этого посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что семья Александра Олеся, живущая в Канаде, согласна на его перезахоронение в Украине. Как написал он в Твиттере, украинские дипломаты разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся.

Ранее во вторник останки Александра Олеся были эксгумированы на кладбище в столице Чехии Праге, где писатель был похоронен. Представитель президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел срочно вмешаться в ситуацию, а также связаться с родственниками Александра Олеся в Канаде для выяснения возможности перезахоронить его в Украине. Поэтому в МИД заявили, что дело с перезахоронением Александра Олеся находится на особом контроле министерства.

Как добавили в МИД, после вмешательства посольства останки Александра Олеся и его жены переместили депозитарию кладбища до момента решения родственников писателя, живущих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков.

Александр Олесь (настоящая фамилия Кандыба) умер в 1944 году. С 1923 он жил в Праге, выехав в эмиграцию из Украины в 1919 после большевистского переворота.