В Крыму ожидается повышение температуры и осадки в виде дождя и снега – синоптики

В среду, 4 января, в Крыму ожидается до 4 градусов тепла, местами дождь и снег. Об этом сообщает «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Сообщается, что дневные температуры будут колебаться от +2 до +4. Ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололедица и сильный юго-западный ветер, с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Крыму днем 1 января, ночью, и утром 2 января наблюдается сильный туман, гололед, изморозь. На дорогах гололедица, сообщило российское МЧС по Крыму со ссылкой на Гидрометцентр Крыма.

В аннексированном Крыму 30 декабря из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 88 населенных пунктов. По информации подконтрольных Кремлю властей полуострова, в 23:50 30 декабря электроснабжение городов и районов Крыма было восстановлено.