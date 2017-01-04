Задержаны пятеро подозреваемых в подготовке теракта в Стамбуле

Турецкая полиция задержала в Измире пятерых подозреваемых по делу о подготовке нападения на ночной клуб в Стамбуле 1 января. Предположительно, все они принадлежат к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», которая ранее взяла на себя ответственность за теракт, сообщает агентство Associated Press.

Ранее премьер-министр Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность мужчины, напавшего на ночной клуб, установлена. Его имя власти не называют. По данным СМИ, это может быть гражданин Киргизии Яхье Машрапов, но официального подтверждения этой информации нет.

Нападение на популярный клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия в помещении, где находилось несколько сотен посетителей. 39 человек были убиты, 65 получили ранения.