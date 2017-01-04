Wikileaks заявил об исчезновении диска с данными о письмах Клинтон

Сайт Wikileaks заявил, что, вероятно, из Управления национальных архивов и учетных документов США исчез жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter.

«Диск на два терабайта информации об электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, вероятно, был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов ... Мы выплатим 20000 долларов США награды за информацию, которая приведет к аресту или объявлению любого администратора-агента Обамы, который разрушил существенные записи», – говорится в сообщении.

В Wikileaks заявили, что жесткий диск исчез еще 24 марта прошлого года, и добавили обращение: «Системные администраторы: не позволяйте Белому дому уничтожить историю США».

Эти сообщения появились незадолго до того, как основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж дал интервью телеканалу Fox News в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывается с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за возбужденного дела о возможном изнасиловании.

Ассанж заявил, что его ресурс не сотрудничал с Россией для вмешательства в переписку Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

«Наш источник – не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии с Россией – нет», – сказал Ассанж.

На вопрос, могло вмешательства в электронные ресурсы Клинтон и Подесты повлиять на победу Дональда Трампа, основатель Wikileaks сказал: «Кто знает, об этом невозможно сказать».

Он настоял, что его организация – неполитического характера и призвана освещать «достоверные» факты.

О том, что публикация тысяч электронных писем и документов, связанных с кандидатом на пост президента от демократов Хиллари Клинтон, не имела целью повлиять на выборы в США, Ассанж заявлял и ранее. Как и теперь, он не сообщает, откуда его ресурс получил эти сообщения электронной почты.

Тысячи электронных писем, опубликованных Wikileaks, были получены после взлома почты менеджера кампании Клинтон Джона Подесты.

Эксперты из кибербезопасности в США назвали подозреваемыми во взломе поддерживаемых Россией хакеров. Россия любые обвинения о причастности к кибератакам в США отрицает.