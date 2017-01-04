Трамп анонсировал на 11 января первую официальную пресс-конференцию после победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп проведет свою первую официальную пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке.

Об этом он сообщил в Твиттере.

Ожидается, что Трамп расскажет о том, как он намерен избежать конфликта интересов, став президентом страны и оставаясь крупным предпринимателем.

Ранее новоизбранный глава государства предпочитал общаться с прессой и гражданами через неформальные краткие записи в Твиттере, редкие интервью, выступления на собраниях сторонников.

Намеченное на 3 января публичное заявление по проблеме российских хакерских атак во время президентских выборов в США Трамп перенес на пятницу, 6 января, заявив, что не получил обещанные спецслужбами материалы на эту тему.