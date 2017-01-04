Смедляев: причина пожара в доме крымских татар в Строгановке – бытовая

Причина, по которой ночью, 29 декабря, в Строгановке под Симферополем сгорел дом крымскотатарской семьи Асановых – бытовая. Об этом в среду, 4 января, Крым.Реалии сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедялев.

«Причина пожара – бытовая. Точно не поджог. Там, скорее всего, отопление было неправильно сделано. Мы уже собрали деньги, купили однокомнатный вагончик. На днях закупим стройматериалы, чтобы над вагончиком сделать навес», – рассказал Смедляев.

По словам общественника, в пятницу, 6 января, супругу Наримана Асанова – Ленуру вместе со старшим сыном выписывают из больницы. При пожаре именно они получили ожоги. Супруг и младший сын – не пострадали.

«Вчера (3 января – КР) психолог приходил, беседовал с ними», – сказал Смедляев.

В четверг, 29 декабря в 2.30 ночи сгорел дом крымских татар в Строгановке, Симферопольского района, по улице Сары Баш. Как сообщил Заир Смедляев, «молодая семья Асановых Наримана и Ленуры с детьми Акимом 11 лет и Селимом, 9 лет, остались без крова и средств к существованию». Местная мусульманская община объявила о сборе средств в помощь погорельцам.