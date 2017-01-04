В Крыму сообщили о росте количества травмированных на санках

В подконтрольном России МЧС Крыма сообщили о росте количества травмированных на санках в горах. За сутки 3 января спасатели оказали помощь 14 гражданам.

По информации спасателей, большинство несчастных случаев произошло в Симферопольском районе на Ангарском перевале.

Санками отдыхающим служили «пластиковые щиты, ледянки (пластмассовое сидение с одной ручкой впереди), куски полиэтилена и картона, автомобильные шины», рассказали в МЧС.

«Утром, 3 января, катаясь на санках, жительница Евпатории 1977 года рождения получила травму ноги. Также катаясь на надувной камере в районе турбазы «Кичкинэ», получила травму грудной клетки жительница Севастополя, 1976 г. р. Позже в службу спасения обратились с просьбой оказать помощь мужчине 1967 г. р., который катаясь в районе Школьной поляны на санках, также травмировал ногу. В результате неосторожного катания на санках в районе Ангарского перевала, еще один мужчина получил травму ноги, а женщина повредила плечевой сустав. Вечером, этого же дня с наступлением темного времени суток при катании на санках женщина 1984 г. р. повредила ногу», – рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что за сутки 2 января в Крыму травмировалось восемь любителей зимних видов спорта.