Климкин: санкции против России за Крым должны сохраняться до тех пор, пока она не освободит полуостров

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что введенные из-за оккупации Крыма санкции Запада против России должны сохраняться до тех пор, пока она не освободит полуостров. Об этом он сказал в Мариуполе, где находится вместе с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом.

Павел Климкин также заявил о необходимости усиления санкций, введенных против России за ее агрессию на востоке Украины.

«Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять «Минск». Если она выполнит «Минск», то можно начинать говорить об их снятии, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского союза. Но санкции, связанные с выполнением «Минска», есть для того, чтобы Россия «Минск» выполнила», – отметил министр.

По словам Павла Климкина, если Россия не выполняет Минские договоренности, то «нужно найти способы – возможно, ужесточение санкций, другие средства давления, – чтобы она все-таки «Минск» выполнила».

3-4 января министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Австрии Себастьян Курц находятся с визитом в Донецкой области.

В декабре Евросоюз продлил еще на полгода действие санкций, введенных против России за ее агрессию в Украине.