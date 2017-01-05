В Крыму задержан подозреваемый в краже техники из клиники

В аннексированном Крыму сотрудники уголовного розыска российской полиции Симферополя задержали мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из помещения стоматологической клиники. Об этом 4 января сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму.

«В дежурную часть отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по Симферополю поступило сообщение от 58-летней местной жительницы о том, что по месту ее работы – одной из городских стоматологических клиник, из личного кабинета неизвестный похитил компьютер», – говорится в сообщении.

Полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 29-летний житель Калининградской области, сообщили в российской полиции Крыма.

«Установлено, что подозреваемый пришел в клинику под видом продавца товара. Зайдя в открытый кабинет, злоумышленник похитил со стола компьютер и скрылся. В последствии подозреваемый технику продал, а денежные средства потратил на собственные нужды. Задержанный гражданин признался в совершении преступления», – рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса России – кража.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.