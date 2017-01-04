Инициатива запрета на въезд Ле Пен в Украину является лишь одним из инструментов реагирования – СБУ

Руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук заявляет, что инициатива запрета на въезд кандидату в президенты Франции от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в Украину в ответ на ее скандальное заявление о Крыме является лишь одним из инструментов реагирования на подобные заявления.

Об этом Ткачук сказал в комментарии УНИАН.

«В данном случае этот шаг (инициатива о запрете на въезд в Украину – УНИАН) – это, в первую очередь, наша оценка таким высказываниям Ле Пен, но это не означает, что какие-то другие инструментарии не будут применены в этом случае или любых других подобных ситуациях», – отметил он.

По словам Ткачука, это не единичный пример, поскольку некоторые европейские лидеры также не скрывают своей симпатии к России, несмотря на то, что эта позиция противоречит территориальной целостности Украины.

«Запрет въезда – это один из инструментов, то есть целый арсенал средств и мер реагирования на такие заявления. Если речь идет об официальной позиции какой-то из столиц, то мы работаем через международные организации, через ООН и в двустороннем порядке соответствующим образом выстраиваем официальные отношения с теми государствами, которые, к сожалению, таким образом сформировали свое отношение к вооруженной агрессии России против Украины», – заявил он.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен 3 января заявила, что аннексия Крыма Россией была законной.

Согласно последним опросам общественного мнения, лидером президентской гонки во Франции стала крайне правый политик, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В конце февраля – начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров. 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала. После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.