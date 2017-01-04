Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны определили виновника теракта 1 января в ночном клубе в Стамбуле, но подробности пока не разглашаются. Об этом сообщило 4 января информационное агентство Anadolu.

Заявление Чавушоглу появилась после того, как турецкие СМИ сообщили о задержании 4 января еще 5 человек, вероятно, связанных с группировкой «Исламское государство», в портовом городе Измир в рамках расследования о причастности к атаке на клуб. По данным Anadolu, по меньшей мере 14 человек, в том числе двое иностранцев, были задержаны ранее.

Нападающий ворвался в ночной клуб Стамбула Reina ночью 1 января с автоматическим оружием и начал стрелять в людей, которые праздновали Новый год. В результате нападения погибли 39 человек и ранены 69. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».

Накануне не официальные властные источники, а СМИ в Турции, сообщали о гражданине Кыргызстана или Узбекистана как вероятного подозреваемого в совершении теракта. Позже в Кыргызстане заявили, что гражданин этой страны Яхие Машрапов, чье имя распространяли в СМИ, не является подозреваемым по этому делу. Человек уже вернулся в страну и был допрошен и турецкими, и киргизскими правоохранителями.